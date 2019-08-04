Оргкомитет: России по силам успешно провести финальный этап Евротура по пляжному гандболу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Представитель оргкомитета московского этапа Евротура по пляжному гандболу Илья Володарский считает, что Россия в случае подачи заявки на финал турнира также способна провести его на высоком уровне. Об этом Володарский сообщил в воскресенье ТАСС.

2-4 августа в Москве проходил этап Евротура по пляжному гандболу. Россия впервые принимала соревнования такого уровня, в турнире принимали участие восемь женских команд и 12 мужских клубов. Пляжный Евротур проходит с 2009 года, на данный момент он состоит из нескольких десятков этапов, которые проходят преимущественно весной и летом. Каждый этап имеет свой рейтинг, зависящий от состава участников и уровня организаторов, с его помощью определяется количество очков, которые команды могут заработать в общий зачет Евротура.

"Если говорить про организацию турнира, то нас немного подвела погода, - сказал Володарский. - Но на это мы никак повлиять не можем. А так турнир прошел на высоком уровне, и со своей стороны мы сделали все по максимуму".

"Финал Евротура предположительно пройдет в первой половине июня 2020 года, с местом его проведения должна определиться Европейская федерация гандбола. Россия доказала, что с успехом может проводить соревнования по пляжному гандболу, поэтому я не исключаю, что наша федерация гандбола может подать заявку на проведение финального этапа Евротура и получить право на финал", - добавил собеседник ТАСС.

Обладателем серебряных медалей московского этапа Евротура стал клуб "Екатеринодар" (Краснодар), в финальном матче российская команда уступила хорватскому "Детоно" (Загреб). В матче за третье место сильнее оказалась белгородская команда "Спартак-Технолог", обыгравшая ставропольский клуб "Динамо-Виктор".

В женском турнире победу одержал венгерский клуб "Сентендре", который обыграл в финале хорватскую "Тойоту". Во встрече за бронзовые медали российская команда СШОР-1, представляющая Волгоград, по буллитам победила "Ставрополье".