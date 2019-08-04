Карякин обыграл Инаркиева на международном шахматном фестивале в Ингушетии

МАГАС, 4 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по блицу и быстрым шахматам россиянин Сергей Карякин победил со счетом 10:4 чемпиона Европы соотечественника Эрнесто Инаркиева в товарищеском матче в быстрые шахматы и блиц на четвертом международном шахматном фестивале "Башня Согласия" в Ингушетии. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье пресс-секретарь регионального минспорта Аиша Гапархоева.

Товарищеский матч между Карякиным и Инаркиевым стал центральным событием фестиваля и прошел в Магасе.

"Сегодня провели восемь партий в блиц, до этого состоялись шесть партий по быстрым шахматам. Изначально после первых трех партий в быстрые шахматы Инаркиев лидировал, но затем Карякин смог переломить ход матча", - сказала Гапархоева.

Карякин выиграл у Инаркиева в быстрых шахматах со счетом 3,5:2,5, в блице - 6,5:1,5.

В фестивале принял участие врио главы региона Махмуд-Али Калиматов, он сыграл партию с 11-летней участницей детского шахматного турнира. "Победила юность, но мы еще встретимся с маленькой шахматисткой, и у меня будет возможность взять реванш", - написал в Instagram Калиматов.

Фестиваль стартовал 31 июля в спортклубе "Ади Ахмад" в сельском поселении Троицкое и собрал порядка 250 участников из субъектов СКФО и других регионов России. В рамках мероприятия состоялся детский шахматный турнир "Шахматная лига СКФО", а также открытый турнир по быстрым шахматам Кубок "Ади-Ахмад" среди мужчин.