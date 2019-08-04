СБР должен компенсировать Международному союзу биатлонистов около €700 тыс.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) около €700 тыс. для выполнения одного из 12 условий восстановления своих прав в организации. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

СБР должен компенсировать IBU расходы, которая организация понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов, открытыми после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.

"Окончательная сумма компенсации еще не утверждена, однако она точно превысит 600 тысяч евро, договоренность об этом уже достигнута. Сейчас СБР осталось выплатить еще 140 тысяч, поскольку IBU удержал 460 тысяч призовых, полагавшихся нашей организации за минувший сезон", - сказал Нуждов.

"Эту сумму нам рекомендовали выплатить до октябрьского конгресса IBU, на котором будет рассмотрен статус СБР", - отметил он.

В €600 тыс. IBU включил расходы на организацию и проведение конгресса и двух исполкомов, на которых рассматривался российский вопрос. Ожидается, что окончательная сумма превысит €700 тыс., поскольку СБР должен будет компенсировать и текущие расходы IBU, связанные с допинговыми скандалами, в частности, за дополнительное тестирование российских биатлонистов.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако Россия не может проводить соревнований по эгидой IBU.