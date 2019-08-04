Российские волейболистки завоевали лицензию на Олимпиаду-2020

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи в заключительном, третьем матче мирового квалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Встреча прошла во дворце спорта "Янтарный" в Калининграде.

Матч завершился со счетом 3-2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11) в пользу россиянок. По ходу третьего сета россиянки уступали с отрывом в пять очков. В другом матче группы Е сборная Мексики уступила команде Канаде со счетом 0-3.

Россиянки заняли первое место с восемью очками, одержав победы во всех трех матчах и завоевав путевку на Олимпиаду-2020. Второе место заняли волейболистки Южной Кореи, набравшие семь очков. Третьими стали канадки (3), четвертыми - мексиканки (0).

В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп, победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры. Также олимпийские лицензии завоевали команды Бразилии и Китая, которые одержали победу в своих группах в мировом отборочном турнире. Еще пять путевок будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года.

Всего в Играх примут участие 12 команд, сборная Японии уже квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Соревнования пройдут в Токио с 26 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3). Сборная России дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). Также россиянки один раз занимали четвертое место (1996) и трижды становились пятыми (2008, 2012, 2016).