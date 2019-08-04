Яременко: тренеры женской сборной РФ по волейболу должны сохранить нынешний состав для ОИ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по волейболу должен сохранить нынешнюю команду перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Россиянки выиграли отборочный турнир на Олимпиаду в Калининграде, в решающем матче обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры со счетом 0-2 по партиям.

"Те девочки, которые завоевали олимпийскую путевку, будут иметь больше шансов на попадание на Игры. У нас хорошая команда, мы видели это на площадке, когда игроки не потерялись при счете 0-2, а, наоборот, сплотились, и смогли показать результат, - сказал Яременко. - Думаю, эту команду надо сохранить, и я уверен, что она может бороться за олимпийские медали".

По словам генерального секретаря ВФВ, у сборной России не должно быть проблем при подготовке к Олимпиаде. "С Японией мы знакомы по Кубкам мира, часто там проводились большие турниры, включая два победных для нас чемпионата мира. Поэтому нет такого, чтобы готовиться к Японии каким-то особым образом. Мы будем готовиться к Играм в Москве, приедем в Токио за определенное количество дней, все рассчитано, проблем не будет", - подчеркнул он.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года женская сборная России вылетела в четвертьфинале, уступив будущему серебряному призеру турнира - сборной Сербии (0-3).