Матч "Ахмата" и "Оренбурга" закроет программу четвертого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" в понедельник примет "Оренбург". Матч завершит программу четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на "Ахмат-Арене", которая вмещает 30 тыс. зрителей, начало - 20:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Николай Волошин из Смоленска.

После трех матчей клуб из столицы Чеченской Республики занимает 13-ю строчку, набрав три очка. "Ахмат" хорошо провел дебютный матч сезона-2019/20, минимально обыграв на своем поле бронзового призера прошлого сезона "Краснодар" (1:0). Но во втором туре подопечные Рашида Рахимова крупно уступили в гостях екатеринбургскому "Уралу" (0:3), а затем проиграли казанскому "Рубину" (0:1).

В текущее трансферное окно "Ахмат" приобрел бывшего капитана "Спартака" Дениса Глушакова, однако 32-летний полузащитник пока не провел ни одного матча в новом сезоне, так как получил травму. Россиянин не поможет "Ахмату" и во встрече против "Оренбурга". Также из-за травмы в понедельник не сыграет полузащитник Раванелли, который выбыл как минимум до конца осени из-за разрыва крестообразных связок, под вопросом участие в матче защитника Вилькера Анхеля, который пропустил игры с "Уралом" и "Рубином" из-за повреждения, полученного на сборах. Анхель рассказал в интервью клубному телевидению, что надеется полностью восстановиться к домашнему матчу против "Оренбурга" и принять участие в игре.

"Оренбург" пока не добыл ни одного очка. В первом двух турах клуб играл в гостях - сначала подопечные Владимира Федотова уступили "Ростову" (1:2), затем проиграли ЦСКА (1:2). В прошлом туре "Оренбург" на своем поле проиграл "Зениту" (0:2), хотя счет мог быть и другим, если бы главный арбитр встречи Сергей Карасев не допустил несколько ошибок в пользу "Зенита". К матчу с клубом из столицы Чеченской Республики "Оренбург" подходит без травмированных футболистов.

В противостоянии "Ахмата" и "Оренбурга" трудно выделить фаворита - в пяти очных встречах команды одержали по две победы. При этом показывали хороший уровень результативности, забив в пяти играх 14 мячей на двоих. В прошлом сезоне "Ахмат" в Грозном сыграл в ничью (1:1) в первом круге, а затем в апреле добился гостевой победы над "Оренбургом" со счетом 3:1.