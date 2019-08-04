Гончарова: российские волейболистки перенервничали в первых двух сетах матча с кореянками

КАЛИНИНГРАД, 5 августа. /ТАСС/. Игроки женской сборной России по волейболу сильно нервничали в решающем матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года, но сумели собраться и одержать победу. Об этом журналистам рассказала волейболистка Наталья Гончарова.

Сборная России выиграла отборочный турнир к Олимпиаде в Калининграде, в решающем матче обыграв команду Южной Кореи со счетом 3-2, уступая по ходу игры 0-2 по партиям. Гончарова стала самой результативной у россиянок, набрав 20 очков.

"Я не помню, как мы проигрывали в третьей партии 18:22. Мы просто уже в третьем сете говорили друг другу, что если мы проиграем 0-3, то это будет полный позор. В составе сборной России так играть нельзя, и мы собрались", - сказала она.

"В первых двух партиях мы перенервничали, сделали много ошибок, лично у меня ничего не получалось. Но самое главное, что мы собрались и выиграли третью и четвертую партии. А пятая это всегда 50 на 50. Ее можно проиграть, но и выиграть тоже, и мы сыграли лучше", - добавила Гончарова.

Гончарова рассказала, как команда отпразднует выход на Олимпиаду. "Мы сегодня все вместе соберемся и что-нибудь придумаем. У нас много активных девушек, которые могут это устроить, тем более что у нас есть несколько выходных впереди. А затем будем готовиться дальше и тренироваться", - подчеркнула она.

Следующим крупным стартом для женской сборной России будет чемпионат Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.