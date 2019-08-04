"Спартак" узнает возможного соперника по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы

ТАСС, 5 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в понедельник в швейцарском Ньоне проведет жеребьевку раунда плей-офф квалификации еврокубков. По ее итогам "Спартак" узнает возможного соперника, если преодолеет третий квалификационный раунд Лиги Европы.

В третьем отборочном раунде "Спартак" встретится со швейцарским "Туном". Первый матч пройдет в Швейцарии 8 августа. Ответная встреча состоится в Москве 15 августа.

Российский клуб в квалификации Лиги Европы идет по пути представителей лиг, поэтому в раунде плеф-офф красно-белые не попадут на проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Спартак" не сможет попасть на украинскую команду, так как УЕФА разводит российские и украинские клубы при жеребьевках.

Московский клуб при жеребьевке попадет в число несеяных команд, поэтому возможными соперниками "Спартака" могут стать победители следующих пар: "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия), "Брондбю" (Дания) - "Брага" (Португалия), "Мольде" (Норвегия) - "Арис" (Греция), "Вадуц" (Лихтенштейн) - "Айнтрахт" (Германия), "Мальмё" (Швеция) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Партизан" (Сербия) - "Малатьяспор" (Турция), "Пюник" (Армения) - "Вулверхэмптон" (Англия), "Легия" (Польша) - "Атромитос" (Греция), "Стяуа" (Румыния) - "Млада Болеслав" (Чехия), "Хёугесунн" (Норвегия) - ПСВ (Нидерланды), "Спарта" (Чехия) - "Трабзонспор" (Турция), "Фейенорд" (Нидерланды) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия), АЕК (Греция) - "Гент" (Бельгия), "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

Еще 10 пар в Лиге Европы идут по пути чемпионов, на стадии раунда плей-офф к ним присоединятся шесть проигравших команд в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Возможные соперники "Краснодара"

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определит возможного соперника "Краснодара", который идет по пути представителей лиг.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет против португальского "Порту". Эти команды вместе с парой "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина) попадут в число сеяных при жеребьевке, поэтому не смогут сыграть между собой в раунде плей-офф. Среди несеяных оказались пары "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) и "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), против одной из этих команд в случае победы над "Порту" сыграет "Краснодар".

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 20 и 21 августа, ответные - 27 и 28 августа. Игры этой стадии Лиги Европы состоятся 22 и 29 августа.