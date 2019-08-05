Белоруска Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA в Сан-Хосе

ТАСС, 5 августа. Представительница Белоруссии Арина Соболенко уступила китаянке Чжэн Сайсай в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу 25-летней китаянки (55-й номер рейтинга WTA). 21-летняя Соболенко была посеяна на турнире под вторым номером (занимает 10-е место в рейтинге WTA).

В турнире участвовали россиянки Дарья Касаткина (вылет во втором круге) и Екатерина Александрова (проиграла в первом раунде).

Турнир в Сан-Хосе с призовым фондом $876 тыс. входит в категорию "Премьер" (победитель получает 470 рейтинговых очков). В прошлом году турнир выиграла румынка Михаэла Бузарнеску. В 2007 году победила россиянка Анна Чакветадзе.