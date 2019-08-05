Дарья Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 5 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова - с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова - с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян - с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова - с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова - c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева - с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.

В первой десятке рейтинга произошло одной изменение - белоруска Арина Соболенко, занимавшая 10-ю строчку, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая шла на девятом месте. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6228), третьей - чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 5 августа: