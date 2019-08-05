Дарья Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 5 августа. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова опустилась с 43-й на 44-ю позицию, Екатерина Александрова - с 47-й на 48-ю, Вероника Кудерметова - с 56-й на 57-ю, Маргарита Гаспарян - с 57-й на 59-ю, Анастасия Потапова - с 74-й на 75-ю, Анна Блинкова - c 92-й на 93-ю. Мария Шарапова поднялась с 82-го на 81-е место, Вера Звонарева - с 86-го на 84-е, Наталья Вихлянцева сохранила 98-ю позицию.
В первой десятке рейтинга произошло одной изменение - белоруска Арина Соболенко, занимавшая 10-ю строчку, поменялась местами с американкой Сереной Уильямс, которая шла на девятом месте. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6228), третьей - чешка Каролина Плишкова (6055).
Рейтинг WTA от 5 августа:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6228;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;
- 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5933;
- 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4737;
- 8 (8). Слоан Стивенс (США) - 3773;
- 9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565;
- 10 (9). Серена Уильямс (США) - 3410...
- 40 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
- 44 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
- 48 (47). Екатерина Александрова (Россия) - 1133…
- 57 (56). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…
- 59 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
- 75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 795…
- 81 (82). Мария Шарапова (Россия) - 740…
- 84 (86). Вера Звонарева (Россия) - 700…
- 93 (92). Анна Блинкова (Россия) - 664...
- 98 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638.