Бельгийский вратарь Миньоле перешел из "Ливерпуля" в "Брюгге"

ТАСС, 5 августа. Бельгийский вратарь Симон Миньоле перешел из английского футбольного клуба "Ливерпуль" в бельгийский "Брюгге". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба из Бельгии.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на пять лет.

Миньоле выступал за "Ливерпуль" с 2013 года, до этого он играл в английском "Сандерленде" и бельгийском "Сент-Трюйдене". В составе "Ливерпуля" он провел 204 матча, в которых пропустил 239 голов, 66 игр он отстоял "на ноль". В прошлом сезоне бельгиец с "Ливерпулем" стал победителем Лиги чемпионов. В сборной Бельгии он провел 22 матча, в 2018 году став бронзовым призером чемпионата мира.

"Брюгге" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Бельгии. Во вторник команда начнет выступление в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, ее соперником будет киевское "Динамо".