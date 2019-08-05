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НХЛ

Третьяк: контракты Бобровского и Василевского в НХЛ показывают уважение к вратарям из РФ

Глава ФХР назвал Бобровского и Василевского сильными голкиперами
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Новые долгосрочные контракты Сергея Бобровского и Андрея Василевского с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показывают уважение к российскому вратарскому искусству. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

25-летний Василевский подписал новый контракт с клубом "Тампа-Бэй" сроком на восемь лет на общую сумму $76 млн. 30-летний Бобровский заключил семилетний контракт с "Флоридой" на общую сумму в $70 млн. В среднем за сезон Бобровский будет получать по $10 млн, а Василевский - по $9,5 млн (с сезона-2020/21). Оба российских вратаря вошли в тройку самых высокооплачиваемых голкиперов НХЛ по средней заработной плате, уступив лишь канадцу Кэри Прайсу из "Монреаля".

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"Я их поздравил, очень рад за обоих, это очень приятно. Считаю, что это показывает уважение к российскому вратарскому искусству. Они действительно сильные вратари и достойно оценены. И Василевский, и Бобровский являются вратарями с большой буквы, оба входят в элиту", - отметил Третьяк.

Бобровский, будучи не выбранным на драфте новичков, дебютировал в НХЛ в составе "Филадельфии" в 2010 году, в 2012-м он перешел в "Коламбус". Всего в НХЛ он провел 457 матчей в регулярных чемпионатах, отразив 91,9% бросков (12281 отбитый бросок из 13363). В 2013 году Бобровский стал первым российским вратарем, получившим приз "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу по итогам сезона НХЛ, в 2017 году он повторил это достижение. Также российский вратарь дважды принимал участие в Матче всех звезд (2015, 2017).
В составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года, также в его активе серебряная и бронзовая медали мировых первенств.

Василевский является воспитанником уфимского "Салавата Юлаева", в котором он выступал до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с "Тампой". В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 провел 53 матча, одержав 39 побед (лучший результат в лиге) и отражая в среднем 92,5% бросков, в его активе шесть матчей "на ноль" (четвертый показатель в лиге). По итогам чемпионата он стал обладателем приза "Везина Трофи". В составе сборной России Василевский стал чемпионом мира 2014 года и двукратным обладателем бронзовых наград мировых первенств (2017, 2019), по итогам чемпионата мира 2019 года в Словакии россиянин был признан лучшим голкипером турнира.

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