ФХР рассматривает возможность проведения матча Кубка Первого канала на футбольном стадионе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант проведения одного из матчей Кубка Первого канала на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

На прошлогоднем Кубке Первого канала игра между сборными России и Финляндии (5:0) на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге установила рекорд посещаемости хоккейных матчей в СССР и России - 71 381 зритель. Предыдущее достижение принадлежало встрече чемпионата мира 1957 года между сборными СССР и Швеции (4:4), которую в Москве посетило 55 тыс. человек. Рекорд Европы по посещаемости хоккейных игр составляет 77 803 зрителя, он был установлен на матче чемпионата мира 2010 года между сборными Германии и США (2:1 в овертайме) на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

"Мы рассматриваем возможность проведения матча в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе. Я был потрясен, когда был на той игре, впервые был на таком празднике, когда пришла 71 тысяча людей. Считаю, что такой хоккейный праздник надо проводить - это сплочение болельщиков, матч удался, мы выиграли со счетом 5:0. Думаю, что мы будем готовить такой матч, в Санкт-Петербурге было прекрасно, от добра добра не ищут", - рассказал Третьяк.

"Кубок Первого канала традиционно проходит на "ЦСКА-Арене". Думаю, что мы не будем менять", - добавил глава ФХР.

Кубок Первого канала проходит в рамках Еврохоккейтура, матчи турнира состоятся с 12 по 15 декабря.