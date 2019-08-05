Черчесов надеется, что Дзюба продлит контракт с "Зенитом"

ТАСС, 5 августа. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что нападающий команды Артем Дзюба договорится о продлении контракта с футбольным клубом "Зенит". Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 24".

Ранее генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщил ТАСС, что "Зенит" и 30-летний нападающий возобновят переговоры по продлению контракта игрока во время зимней паузы в чемпионате России. Действующее соглашение форварда истекает следующим летом.

"Надеюсь, что этот вопрос решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, хочет получать больше или меньше. Другое дело, что своей игрой и отношением к делу он заслужил, чтобы все вовремя было сделано", - сказал Черчесов.

В нынешнем сезоне Дзюба в четырех матчах чемпионата забил три мяча. "С [Сердаром] Азмуном они уже роли поделили - Дзюба отдает и забивает. Малком (новичок "Зенита", купленный у "Барселоны" - прим. ТАСС) - это совершенно другая позиция, это игрок фланга", - подчеркнул Черчесов.

В нынешнем году Дзюба принял участие в пяти матчах за сборную России, в которых он забил шесть мячей. В отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино Дзюба забил четыре мяча, по голам за национальную команду России (20) он уступает только Роману Павлюченко (21), Владимиру Бесчастных и Александру Кержакову (30).