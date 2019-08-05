Контракт Мартина с женской сборной России по гандболу рассчитан до конца Олимпиады-2020

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Контракт нового главного тренера женской сборной России по гандболу Амброса Мартина рассчитан до окончания Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

В понедельник было объявлено о том, что 51-летний испанский специалист сменил Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу.

"Речь идет об олимпийском цикле, а по поводу того, какой следующий срок будет предложен, пока находимся в процессе переговоров. Однозначно, что до конца Олимпиады он доработает, а дальше все зависит от того, как он себя покажет", - сказал Шишкарев.

Мартин с 2018 года является главным тренером команды "Ростов-Дон", с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В качестве главного тренера Мартин четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с венгерским "Дьёром". С 2016 по 2019 год он возглавлял сборную Румынии.