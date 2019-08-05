Шишкарев: Трефилов рекомендовал назначить Мартина тренером женской сборной РФ по гандболу

В понедельник было объявлено о том, что 51-летний испанец Мартин сменил Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу. Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Игр-2016, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

"У нас были и другие кандидаты, но из иностранцев Мартин был единственным. Здесь я внимательно слушал Евгения Васильевича, были длинные и серьезные разговоры, рассматривали в качестве кандидатов помощников Евгения Васильевича. Не секрет, что он сдержано относится к иностранным тренерам, но в данном случае предложение и рекомендация Трефилова была именно такой. Амброс сам по себе уже фигура, это человек, который четыре раза выиграл Лигу чемпионов", - пояснил Шишкарев.

С 2018 года Мартин возглавляет команду "Ростов-Дон", с которой выиграл чемпионат и Кубок России, а также дошел до финала Лиги чемпионов. "Год работы в России дал возможность нам посмотреть на Мартина с точки зрения нашей действительности. Россия для него комфортная и удобная страна для работы, творчества и проживания. Исходя из всех вводных и информации, которую мы имеем об этом специалисте, представляется логичным, что именно его мы назначили на должность главного тренера", - отметил Шишкарев.

В качестве главного тренера Мартин четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с венгерским "Дьёром". С 2016 по 2019 год он возглавлял сборную Румынии.