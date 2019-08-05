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Лига чемпионов

Соперник "Краснодара" по Лиге чемпионов "Порту" подписал контракт с футболистом Урибе

О подробностях соглашения с игроком не сообщается

ТАСС, 5 августа. Португальский футбольный клуб "Порту" подписал контракт с полузащитником сборной Колумбии Матеусом Урибе. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

О подробностях соглашения с 28-летним игроком не сообщается. Согласно порталу Transfermarkt, переход Урибе обошелся в €9 млн. Отмечается, что для колумбийца "Порту" станет первым европейским клубом.

Урибе выступал в мексиканском клубе "Америка". В прошлом сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач. В нынешнем сезоне он провел две встречи за команду, в которых забил один мяч.

Также полузащитник выступал за аргентинский "Депортиво Эспаньол" и колумбийские клубы "Энвигадо", "Атлетико Насьональ" и "Депортес Толима" (в аренде). Вместе с "Атлетико Насьональ" он стал чемпионом Колумбии, обладателем Кубка Колумбии, Кубка Либертадорес и турнира "Рекопа Южной Америки". В составе национальной команды он провел 20 матчей, в которых забил два гола.

"Порту" сыграет против российского "Краснодара" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 7 августа в Краснодаре, ответная игра - 13 августа в Порту.

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