Третьяк считает, что Гусев сумеет проявить себя в НХЛ с лучшей стороны

Ранее 27-летний Гусев подписал двухлетний контракт с "Нью-Джерси" на общую сумму в $9 млн. Ранее в НХЛ он не провел ни одной игры, а права на игрока принадлежали "Вегасу".

"Я очень люблю его как игрока - он очень непредсказуем, интересен. Он неординарный игрок, не знаю, как его оценят в НХЛ, но думаю, что он покажет себя с лучшей стороны. Самое главное, чтобы он попал в сочетание с хорошими игроками, которые бы понимали его. Было бы здорово, если бы тренер нашел подход к нему в том ключе, в котором он может принести успех команде", - считает Третьяк.

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что у Гусева нет габаритов и высокой скорости для успешной игры в НХЛ. "Это у него [Макфи] с головой не все в порядке, скорость можно компенсировать. Что, у Игоря Ларионова (трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Детройта" - прим. ТАСС) была большая скорость? Нет, просто Ларионов был профессором на льду, так и Гусев - он знает, куда отдать, открыться, видит, где находится вратарь и защитники - это очень важно", - отметил Третьяк.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира в составе сборной России. В последнем сезоне он выступал за СКА и набрал 82 очка (17 голов + 65 передач) в 62 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, став лучшим ассистентом регулярного чемпионата.