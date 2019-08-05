Воронин: говорить о завершении эпохи Трефилова в российском гандболе рано

В понедельник стало известно, что 63-летний Трефилов станет вице-президентом ФГР. В этом качестве он будет курировать всю систему женских сборных России. В женской национальной команде титулованного специалиста сменит испанец Амброс Мартин, возглавляющий клуб "Ростов-Дон".

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Эпоха Евгения Трефилова в российском гандболе еще не завершена, несмотря на то, что специалист покинул пост главного тренера женской сборной страны. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин.

"Не сказал бы, что эпоха Евгения Васильевича закончилась, потому что он однозначно остается в структуре федерации, - сказал Воронин. - Он будет использовать весь свой опыт и потенциал, будет полностью курировать весь наш женский гандбол. На сегодняшний день мы говорим только о том, что его не будет на тренерском мостике - в остальном он также будет принимать участие в процессе, поэтому тут нельзя говорить о том, что он ушел и будет наблюдать за всем со стороны. С высоты своего опыта он будет участвовать в подготовке сборной, всего, что касается женского гандбола".

"Практически во всех клубах, где работал Евгений Васильевич, он занимался не только тренерской работой, но и всеми остальными сопутствующими делами. В этой области опыта ему тоже не занимать, им он также может поделиться", - добавил гендиректор ФГР.

Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Олимпийских игр 2016 года, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

19 февраля 2019 года он перенес операцию на сердце, 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.