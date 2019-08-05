Трефилов покинет пост главного тренера женского гандбольного клуба "Кубань"

В феврале нынешнего года специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре и до мая проходил курс реабилитации. В понедельник стало известно, что 63-летний Трефилов станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР), покинув при этом пост главного тренера женской сборной России.

"Он покинет пост главного тренера [клуба] и будет занимать должность почетного президента "Кубани", - сообщил собеседник агентства. - Соответствующее решение уже принято".

Трефилов возглавлял клуб с 2016 года. Он работал в национальной команде России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством сборная завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Олимпийских игр - 2016, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

На клубном уровне Трефилов приводил тольяттинскую "Ладу", подмосковную "Звезду" и "Астраханочку" к золотым медалям чемпионатов России. Также он привел "Ладу" к победам в Кубке Кубков и Кубке ЕГФ, а "Звезда" под руководством специалиста выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ.