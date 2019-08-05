Дорога в новый век. Российская легкая атлетика идет по правильному пути

За четыре дня чемпионата России 2019 года шестеро спортсменов сумели выполнить нормативы для участия в мировом первенстве в Катаре, трое - для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио. Нормативы на ЧМ-2019 выполнили в Чебоксарах прыгуньи с шестом Алена Лутковская и Ангелина Жук-Краснова, бегуньи Валерия Андреева (400 метров с барьерами), Ксения Аксенова (400 метров), Анна Тропина и Наталья Колоскова (бег на 3000 метров с препятствиями). Лутковская и Андреева имеют в настоящее время нейтральный статус, необходимый российским легкоатлетам для участия в зарубежных стартах. С олимпийскими нормативами в столице Чувашии справились бегунья Антонина Кривошапка (400 метров), прыгун в высоту Михаил Акименко и специализирующийся на тройном прыжке Дмитрий Сорокин. Ни один из этих спортсменов на данный момент не имеет нейтрального статуса. В общей сложности, на чемпионате России в Чебоксарах 16 спортсменам (бегунье Александре Гуляевой - дважды) удалось показать результаты, соответствующие нормативам ЧМ-2019, а семи спортсменам - Олимпиады-2020. Новый век российской легкой атлетики откроют Чебоксары По мнению большинства спортсменов, тренеров, функционеров легкой атлетики, юбилейный, сотый чемпионат страны прошел на очень высоком уровне. И вопрос, где пройдет 101-е национальное первенство, практически решен уже сегодня. "Мы уже обсуждали этот вопрос на президиуме. Организация этого чемпионата находилась на очень высоком уровне, за что можно сказать огромное спасибо региону. Мы стали свидетелями настоящего праздника спорта. Поэтому есть большая вероятность того, что и следующий чемпионат России пройдет именно в этом городе", - сказал журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. От берегов Невы до волжских берегов Первый чемпионат России по легкой атлетике проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 15 июня 1908 года. Турнир был организован и проведен местным кружком любителей спорта на окруженном Невой Крестовском острове на спортивной площадке с первой в стране гаревой дорожкой. В соревнованиях тогда приняли участие 45 спортсменов-мужчин из шести спортивных клубов Санкт-Петербурга и Риги, а также из английского футбольного клуба "Нева". С 1992 года, после распада Советского Союза, стали проводиться чемпионаты Российской Федерации. Первый такой турнир проходил с 17 по 19 июля на московском стадионе "Локомотив". В новейшей российской истории легкой атлетики чаще всего национальное первенство проходило в Туле (девять раз), Чебоксарах (семь) и Москве (пять). Ориентир на Доху Главным стартом текущего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в столице Катара Дохе с 27 сентября по 6 октября. Летнее мировое первенство проходит один раз в два года. Последний чемпионат мира проходил в августе 2017 года в Лондоне, на этом турнире отечественные легкоатлеты были вынуждены выступать под флагом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) из-за санкций, наложенных IAAF на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Существует вероятность, что в Катар российские спортсмены также отправятся без флага своей страны и в значительно усеченном составе. На время отстранения ВФЛА легкоатлеты России имеют право выступать на зарубежных стартах только при наличии индивидуальных разрешений от международной федерации. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский во время чемпионата страны сообщил журналистам, что в Доху поедут приблизительно 25 отечественных легкоатлетов. "На сегодня у нас 20 человек имеют норматив и допуск и могут поехать на чемпионат мира, - заявил Борзаковский. - Еще около 35 человек имеют допуск, из них близки к выполнению норматива еще семь человек. То есть на чемпионат мира теоретически может поехать команда, состоящая из примерно 25 человек. Помимо этого, еще 32 спортсмена у нас имеют норматив на чемпионат мира, но не имеют допуск".

Надежды России Среди тех, кто будет бороться за медали ЧМ-2019, будут и россияне. Главной претенденткой на медали мирового первенства в прыжках в высоту является Мария Ласицкене, которая в этом сезоне не проигрывала 17 стартов подряд. Личный рекорд этой спортсменки составляет 2,06 метра, этот результат она впервые показала в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня 2019 года на турнире в чешской Остраве россиянка повторила свое достижение. Ставит перед собой задачу показать в Дохе высокий результат и победительница зимнего чемпионата Европы 2019 года прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. 25 июля в Чебоксарах эта спортсменка сумела стать первой и обновить свой личный рекорд четырехлетней давности. 4,86 метра Сидоровой - это второй результат сезона в мире. Лидер сборной России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков из-за травмы ноги не смог принять участие в чемпионате страны. В настоящее время серебряный призер ЧМ-2017 уже возобновил тренировки и готовится выйти на дорожку 24 августа на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже. Шубенков, выигравший титул чемпиона мира в 2015 году в Пекине, нацелен повторить свой успех четырехлетней давности и в Дохе. Российские болельщики возлагают большие надежды и на серебряного призера ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарью Клишину. Спортсменка, пропустившая 2018 год и первую половину текущего сезона, выиграла чемпионат России с результатом 6,82 метра, что является олимпийским нормативом. Клишина, на протяжении нескольких последних лет проживающая в США и решившая задачу попадания на чемпионат мира еще в июне на одном из местных турниров, приняла решение выступать на чемпионате России, который стал для нее одним из важнейших этапов подготовки к мировому первенству в Катаре. Все основания рассчитывать на медали ЧМ-2019, по мнению тренерского штаба, есть у серебряного призера Олимпиады в Лондоне Елены Соколовой (прыжок в длину) и призеров последнего летнего чемпионата Европы Ильи Шкуренева (десятиборье) и Ильи Иванюка (прыжки в высоту). Идут честолюбивые дублеры Главным открытием чемпионата России стал 23-летний прыгун в высоту Михаил Акименко, повторивший в Чебоксарах лучший результат сезона в мире (2,33 метра), который принадлежит другому россиянину Илье Иванюку. "Мы очень ждем, когда он получит допуск на международные старты. Как только это случится, они с Ильей Иванюком составят очень серьезную конкуренцию зарубежным атлетам на мировом уровне", - отметил Юрий Борзаковский. Акименко планирует подать заявку на нейтральный статус 22 августа - после того, как исполнится год его непрерывного пребывания в пуле допинг-тестирования. Сам спортсмен надеется, что IAAF оперативно рассмотрит его документы и разрешит выступить на чемпионате мира в Дохе. Челябинцу Василию Мизинову в конце декабря исполнится только 22 года, это совсем юный возраст для спортивной ходьбы. Тем не менее, на чемпионат мира в Катар российский спортсмен поедет, будучи одним из претендентов на награды на дистанции 20 километров. В его активе уже есть бронза взрослого ЧЕ-2018 в Берлине, в этом году Мизинов был первым на молодежном континентальном первенстве (до 23 лет) в Швеции и серебряным призером Кубка Европы в Литве. Стремительно ворвалась в спортивную элиту и 19-летняя российская бегунья на 400 метров Полина Миллер, которая имеет титул победительницы юниорского чемпионата Европы (до 20 лет). У этой спортсменки уже есть опыт выступлений на взрослых международных стартах. В августе прошлого года на летнем ЧЕ она сумела добраться до полуфинала, совсем немного не хватило до того, чтобы выйти в финал на зимнем европейском первенстве 2019 года, которое проходило в Глазго. Миллер и Акименко - это новые имена обновленной российской легкой атлетики. Пик формы спортсменов должен прийтись на Игры-2024 в Париже. Впрочем, большие олимпийские перспективы есть не только у них. На прошедших в июле в Швеции молодежных и юниорских первенствах в полную силу сумели о себе заявить прыгуньи с шестом Аксана Гатауллина и Елизавета Бондаренко, толкательница ядра Софья Палкина, прыгуньи в высоту Аделина Халикова и Наталья Спиридонова, ходок Яна Смердова. Нельзя назвать случайным тот факт, что на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Баку знаменосцами сборной России на церемониях открытия и закрытия были именно легкоатлеты - Аделина Халикова и Виолетта Игнатьева, выигравшая серебро на Олимпийских юношеских играх 2018 года в Аргентине. Олимпийский комитет России, доверив знамя страны этим спортсменкам, подчеркнул, что у российской "королевы спорта" есть большое будущее и уверенное настоящее. Халикова и Игнатьева делом оправдали доверие, выиграв золото фестиваля.

"Отречемся от старого мира" Ноябрь 2015 года стал черным месяцем для российской легкой атлетики. 9 ноября комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Дика Паунда обнародовала доклад неблагополучной ситуации с допингом в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций дисквалифицировать ВФЛА за систематические нарушения, связанные с использованием легкоатлетами запрещенных средств и методов. 13 ноября совет IAAF приостановил членство ВФЛА на неопределенный срок. ВФЛА, в свою очередь, согласилась с этим решением и решила его не оспаривать, а также выразила готовность сотрудничать и выполнять рекомендации международной федерации. В декабре 2015 года была создана рабочая группа IAAF под руководством Руне Андерсена, была составлена дорожная карта по выходу российской легкой атлетики из кризиса. Со временем этот документ разросся до более чем 240 пунктов, которые ВФЛА было необходимо выполнить для того, чтобы быть полностью восстановленной в своих правах. Большие изменения произошли и в руководстве Всероссийской федерации легкой атлетики, которую в январе 2016 года возглавил Дмитрий Шляхтин. С первых дней своей работы новый глава ВФЛА ощущал большую поддержку со стороны Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. У Шляхтина не было времени на раскачку, с первых же дней он делал все от себя зависящее, чтобы российские легкоатлеты смогли поехать на Олимпийские игры в Бразилию. Однако эта задача оказалась невыполнимой из-за сложной ситуации, в которой оказался весь отечественный спорт после публикации доклада другого эксперта по антидопингу Ричарда Макларена. Над российским спортом тогда нависла угроза полного пропуска игр 2016 года, и лишь благодаря разуму и выдержке членов Международного олимпийского комитета этого не случилось. Однако легкоатлетам России из-за жесткой позиции IAAF и ее президента Себастьяна Коу путь в Рио оказался заказан. За прошедшее с ноября 2015 года время руководство ВФЛА проделало огромную работу, к лету были выполнены практически все пункты дорожной карты. Тем не менее, на июньском совете IAAF долгожданного возвращения ВФЛА так и не произошло. Одной из причин отрицательного решения стали вновь открывшиеся факты работы ранее дисквалифицированных тренеров. И пусть эти специалисты делились опытом не с членами сборной России, пострадала от этого вся российская легкая атлетика. Шляхтин, как глава общественной организации, не обладающий полными рычагами влияния на спортивных руководителей на местах, предпринял все шаги, чтобы поставить заслон таким нарушениям. В конце июня - начале июля он совершил рабочие поездки в "проблемные" регионы, встретился с местными спортивными чиновниками и жестко поставил вопрос о недопустимости продолжения сотрудничества с дисквалифицированными и отстраненными тренерами. Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил в Чебоксарах журналистам, что тема допинга в национальной команде полностью закрыта. По его словам, все спортсмены и тренеры прошли обязательное антидопинговое обучение - 12 тыс. спортсменов и 3 тыс. тренеров уже получили соответствующие сертификаты. Легкоатлеты составляют значительную часть пулов тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Для представителей российской "королевы спорта" сотрудниками РУСАДА и ВФЛА проводятся многочисленные образовательные мероприятия, сами легкоатлеты четко и открыто выражают полное неприятие допинга и выступают за чистоту своего вида спорта.