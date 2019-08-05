Биатлонистка Подчуфарова решила возобновить спортивную карьеру

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по летнему биатлону, который пройдет в середине сентября в Чайковском Пермского края, может стать для 27-летней Ольги Подчуфаровой первым официальным стартом после возвращения в спорт. Об этом сообщил ТАСС в понедельник личный тренер спортсменки Юрий Лелин.

"Ольга поставила меня в известность, что хочет возобновить карьеру, - сказал тренер. - Но пока что-либо конкретное говорить сложно. Надо посмотреть, как она выступит на летнем чемпионате России".

Летний чемпионат России пройдет 17 - 23 сентября в Чайковском.

Подчуфарова, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, объявила об уходе из спорта по окончании сезона-2017/18.