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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Подчуфарова решила возобновить спортивную карьеру

Спортсменка выступит на летнем чемпионате России
Ольга Подчуфарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ольга Подчуфарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по летнему биатлону, который пройдет в середине сентября в Чайковском Пермского края, может стать для 27-летней Ольги Подчуфаровой первым официальным стартом после возвращения в спорт. Об этом сообщил ТАСС в понедельник личный тренер спортсменки Юрий Лелин.

"Ольга поставила меня в известность, что хочет возобновить карьеру, - сказал тренер. - Но пока что-либо конкретное говорить сложно. Надо посмотреть, как она выступит на летнем чемпионате России".

Летний чемпионат России пройдет 17 - 23 сентября в Чайковском. 

Подчуфарова, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, объявила об уходе из спорта по окончании сезона-2017/18.

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