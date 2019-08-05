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Футбол во Франции

Вице-президент "Монако" Петров: клуб не планирует продавать футболиста Головина

По его словам, в предстоящем сезоне "Монако" должен выступить лучше, чем в прошлом
Вице-президент "Монако" Олег Петров Андрей Карташов/ТАСС
Описание
Вице-президент "Монако" Олег Петров
© Андрей Карташов/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил в понедельник вице-президент клуба Олег Петров.

Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего Головина в €25 млн. Россиянин является одним из самых дорогих футболистов "Монако".

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"Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично", - сказал Петров.

По словам вице-президента, в предстоящем сезоне "Монако" должен выступить лучше, чем в прошлом, когда клуб занял в чемпионате Франции 17-е место. "В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача - выйти в Лигу чемпионов. Постараемся", - сказал Петров.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.

Петров занял пост вице-президента "Монако" 22 февраля, сменив на этой должности Вадима Васильева.

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