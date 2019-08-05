Вице-президент "Монако" Петров: клуб не планирует продавать футболиста Головина

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб "Монако" не планирует продавать российского полузащитника Александра Головина, поскольку он отлично играет в составе команды. Об этом ТАСС заявил в понедельник вице-президент клуба Олег Петров.

"Мы не планируем продавать Головина. Он большой молодец. Выкладывается по полной, играет отлично", - сказал Петров.

По словам вице-президента, в предстоящем сезоне "Монако" должен выступить лучше, чем в прошлом, когда клуб занял в чемпионате Франции 17-е место. "В предстоящем сезоне мы должны выступить лучше. Мы обсуждали и решили, что задача - выйти в Лигу чемпионов. Постараемся", - сказал Петров.

Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре передачи.

Петров занял пост вице-президента "Монако" 22 февраля, сменив на этой должности Вадима Васильева.