Футболист "Манчестер Сити" Марез пропустил Суперкубок Англии из-за страха допинг-теста

ТАСС, 5 августа. Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Алжира Рияд Марез не смог принять участия в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" из-за опасений перед сдачей допинг-теста. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Independent.

В воскресенье "Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Ливерпуль" со счетом 5:4 (основное время завершилось вничью - 1:1). "Манчестер Сити" в шестой раз завоевал трофей (1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019).

По информации издания, тренерский штаб и сам игрок не знали природу происхождения препаратов, которые 28-летний Махрез принимал во время Кубка африканских наций, который завершился 19 июля, а сборная Алжира стала победителем турнира. В связи с этим главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола принял решение не заявлять футболиста на матч, несмотря на его желание сыграть.

"Рияд позвонил мне после победы на Кубке африканских наций и сказал, что хочет вернуться в течение 10 дней и сыграть с "Ливерпулем". Я ответил, что здорово, но мы не знали, какие таблетки он принимал, поэтому допинг-тест для него после матча за Суперкубок был бы рискованным, поэтому он не сыграл. Надеюсь, к следующей игре против "Вест Хэма" все уже будет в порядке", - заявил Гвардиола.

Марез выступает за "Манчестер Сити" с 2018 года, в прошлом сезоне он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал столько же голевых передач. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Футбольной лиги. Также он выступал за французские клубы "Кемпер" и "Гавр" и английский "Лестер", в составе которого выиграл Английскую премьер-лигу. В составе сборной Алжира Марез стал чемпионом Кубка африканских наций этого года.

"Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Вест Хэмом" в рамках первого тура АПЛ, встреча состоится 10 августа.