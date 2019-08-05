Выступление Лопес не повредило газону "ВТБ-Арены" перед матчем между "Динамо" и "Зенитом"

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Концерт певицы Дженнифер Лопес не причинил вреда газону "ВТБ-Арены - Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина" перед матчем чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС заявил в понедельник генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.

Матч 5-го тура чемпионата России "Динамо" - "Зенит" пройдет 10 августа. Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия.

"Сцена была размещена не на игровой части поля, что позволило провести концерт в наиболее щадящем для поля режиме, - сказал Лунтовский. - Часть, которая выделена под танцпол, закрывается только на один день, и никакого вреда полю нет".

Арена была открыта в конце мая после масштабного строительства, когда там был сыгран заключительный матч чемпионата России сезона-2018/19 между "Динамо" и "Арсеналом" (3:3). На месте снесенного стадиона был построен комплекс, включающий в себя футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.