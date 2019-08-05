Месси пропустит предсезонный тур "Барселоны" по США из-за травмы

ТАСС, 5 августа. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси получил травму правой ноги и пропустит предсезонный тур команды по США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 32-летний Месси почувствовал боль в ноге во время тренировки в понедельник. После проведенного обследования было принято решение не включать его в состав на тур в США, во время которого "Барселона" проведет два матча против итальянского "Наполи".

Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз признавался лучшим игроком мира. В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Пекине 2008 года, серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии, летом 2019 года он стал бронзовым призером Кубка Америки.