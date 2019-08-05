Выход на Олимпиаду и золото Игр являются главными задачами женской сборной РФ по гандболу

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главными задачами женской сборной России по гандболу являются отбор на Олимпийские игры в Токио и итоговое первое место. Об этом ТАСС в понедельник заявил новый главный тренер национальной команды Амброс Мартин.

"Я считаю, надо быть реалистами, подходить к задачам постепенно, - сказал Мартин. - Сейчас наша первая задача - выйти [на Игры] в Токио, дальше мы попытаемся выиграть золотые медали. Сейчас мне надо понять, что из себя представляет гандбол в России. Мне еще предстоит общение с разными людьми, с руководством федерации, необходимо понять ситуацию, а уже потом я буду составлять тренерский штаб".

По словам испанца, он будет консультироваться с Трефиловым. "Он лучше всех знает, что происходит в российском гандболе, кто и что из себя представляет. Конечно, я буду с ним общаться", - добавил новый главный тренер.

Мартин с 2018 года является главным тренером команды "Ростов-Дон", с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В качестве главного тренера Мартин четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с венгерским "Дьёром". С 2016 по 2019 год он возглавлял сборную Румынии.

На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро сборная России под руководством Трефилова выиграла золотые медали, а ранее на Олимпиаде в Пекине в 2008-м стала обладателем серебряных наград. На Играх в Токио в женском гандбольном турнире примут участие 12 национальных команд, из которых уже известно четыре сборные (Ангола, Бразилия, Франция и Япония). Оставшиеся команды определятся по итогам квалификационных турниров и чемпионата мира, который пройдет в Японии (30 ноября - 15 декабря), с мирового первенства прямую путевку получит только чемпион турнира.