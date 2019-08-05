ФК "Зенит" и "Сочи" добились прогресса в переговорах по трансферу Нобоа

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы "Зенит" и "Сочи" ведут переговоры по переходу полузащитника Кристиана Нобоа в команду из Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

Летом состав "Сочи", который впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пополнили пять игроков "Зенита". Полноценные контракты с клубом из Сочи подписали защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, а также форвард Дмитрий Полоз. Также на правах аренды в эту команду перешел фланговый нападающий Андрей Мостовой.

"Переговоры продолжаются, прогресс достигнут, - сказал Медведев. - Надеемся, что этот прогресс приведет к взаимовыгодному для "Сочи" и Нобоа результату и он продолжит выступать в Российской премьер-лиге".

Нобоа выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В сезоне-2019/20 он принял участие в проигранном матче за Суперкубок России с "Локомотивом" (2:3), в чемпионате страны он дважды попадал в заявку на игры, но так и не выходил на поле. Контракт 34-летнего эквадорца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2019/20.