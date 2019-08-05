Гендиректор "Зенита" отверг сообщения зарубежных СМИ о проявлениях расизма в адрес Малкома

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Болельщики футбольного клуба "Зенит" тепло встретили новичка команды, нападающего Малкома. Об этом ТАСС рассказал в понедельник генеральный директор петербуржцев Александр Медведев, опровергнув сообщения в зарубежной прессе о проявлениях расизма со стороны фанатов в адрес 22-летнего бразильца.

В субботу перешедший в "Зенит" из испанской "Барселоны" нападающий Малком дебютировал в чемпионате России в матче против "Краснодара", на 72-й минуте заменив Алексея Сутормина. Российский клуб заплатил за форварда €40 млн, его контракт рассчитан на пять лет. После игры несколько изданий сообщило о том, что во время матча на фанатской трибуне сине-бело-голубых появился баннер, в котором болельщики высказались по поводу перехода Малкома: "Спасибо руководству за верность традициям". СМИ предполагают, что таким образом фанаты негативно отреагировали на переход в "Зенит" бразильского форварда, подобные сообщения о проявлениях расизма в среде болельщиков имели место и перед чемпионатом мира 2018 года, который в дальнейшем был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.

"Кто был на стадионе или смотрел трансляцию, видел, как стадион аплодисментами приветствовал нового игрока, - сказал Медведев. - Не надо выдумывать того, чего нет".

"Малком влился в команду, тренируется с удовольствием. Все в порядке", - добавил гендиректор "Зенита".

"Зенит" после четырех туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В пятом туре петербуржцы 10 августа в Москве сыграют с занимающим девятую позицию "Динамо".