Российские арбитры Безбородов, Левников и Иванов рассудят матчи отборочного раунда ЛЕ

ТАСС, 5 августа. Российские бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, Кириллом Левниковым и Сергеем Ивановым получили назначения на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Безбородов рассудит матч между казахстанской "Астаной" и мальтийской "Валлеттой". Его помощниками будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром выступит Алексей Еськов.

Бригада Левникова будет работать на матче между латвийской "Ригой" и финским клубом ХИК. Ассистентами главного арбитра назначены Дмитрий Мосякин и Егор Болховитин, резервным судьей - Василий Казарцев.

Иванов получил назначение на встречу между сербским "Партизаном" и турецким "Ени Малатьяспором". Помощниками арбитра выступят Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, резервным арбитром станет Михаил Вилков.

Все матчи пройдут 8 августа.