Футболист Магуайр перешел из "Лестера" в МЮ за рекордные для защитников £80 млн

ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр перешел из "Лестера" в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 26-летним игроком заключено на шесть лет с возможностью продления еще на один год. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила £80 млн, что является рекордным показателем для защитников. Обладателем предыдущего рекорда был голландец Вирджил ван Дейк, который в январе 2018 года перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за £75 млн.

"Я рад подписать контракт с этим великим клубом, - сказал Магуайр. - Я провел замечательное время в "Лестере" и хотел бы поблагодарить всех в клубе, болельщиков за фантастическую поддержку на протяжении последних двух сезонов. Однако, когда "Манчестер Юнайтед" стучится в твою дверь, это невероятная возможность".

Магуайр выступал за "Лестер" с 2017 года, до этого он был игроком "Шеффилд Юнайтед", "Халла" и "Уигана". В составе сборной Англии он в прошлом году занял четвертое место на чемпионате мира, а в этом стал бронзовым призером Лиги наций.