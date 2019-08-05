"Спартак" может сыграть в раунде плей-офф ЛЕ с победителем пары "Брондбю" - "Брага"

ТАСС, 5 августа. Российский футбольный клуб "Спартак" может сыграть с победителем двухматчевого противостояния между датским "Брондбю" и португальской "Брагой" в раунде плей-офф Лиги Европы в случае победы в третьем квалификационном раунде турнира. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

"Спартак" проведет два матча в третьем квалификационном раунде против швейцарского "Туна". Первая встреча состоится 8 августа в Туне, ответная - 15 августа в Москве.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 22 августа, ответные встречи состоятся 29 августа. Победители плей-офф пройдут в основной турнир Лиги Европы. Жеребьевка группового этапа пройдет в Монако 30 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский "Челси".