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Летние олимпийские виды спорта

Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным погибших спортсменок

4 августа в районе бухты Омега в штормовую погоду при купании в необорудованном месте утонули Элина Гисмеева и Фатима Жагупова

ТАСС, 5 августа. Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования родным в связи со смертью спортсменок Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

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4 августа в районе бухты Омега на территории яхт-клуба "Юг" в штормовую погоду при купании в необорудованном месте утонули две девушки. Тела были обнаружены утром в понедельник. На данный момент Следственный комитет РФ проводит проверку.

"Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой и Фатимы Жагуповой и оказывает помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что спортсменки были лидерами сборной.

Жагупова становилась чемпионкой мира, победительницей чемпионата Европы и России, многократной обладательницей Кубка мира. Она была лидером сборной в разделе К-1. Гисмеева выигрывала серебро чемпионата мира, а также становилась чемпионкой мира по версии Всемирного союза кикбоксинга и карате (WKU).

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