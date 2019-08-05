Халк уверен, что Малком сделал правильный выбор, приняв решение о переходе в ФК "Зенит"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший футболист "Зенита" бразилец Халк выразил уверенность, что полузащитник Малком сделал правильный выбор, перейдя в санкт-петербургский клуб. Об этом Халк рассказал ТАСС.

2 августа "Зенит" представил 22-летнего бразильца, который уже провел первый матч за новую команду против "Краснодара" (1:1). Ранее игрок выступал за "Барселону".

"Малком, я очень рад слышать, что он выбрал "Зенит" для продолжения карьеры. Санкт-Петербург - город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди", - сказал Халк.

"Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики "Зенита" навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду", - добавил Халк.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, в составе петербургского клуба в сезоне-2014/15 он стал чемпионом России, обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015). По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2015 году он был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника "Футбол".