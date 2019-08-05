Футболисты "Спартака" Джикия и Зобнин провели жеребьевку детского Кубка чемпионов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" и сборной России Георгий Джикия и Роман Зобнин провели церемонию жеребьевки детского Кубка чемпионов. Мероприятие прошло в понедельник на "Открытие-Арене".

Помимо Джикии и Зобнина, которые являются послами турнира 2019 года, на мероприятии присутствовали президент спортивного клуба "Лукойл" Владимир Золотухин и директор детской академии "Спартака" Дмитрий Сидоров, отец которого Евгений играл в клубе и становился чемпионом СССР в составе красно-белых в 1979 году.

"У меня было очень много турниров, мы нередко играли за границей, встречались с "Барселоной", "Реалом". Был очень долгий путь к тому, что я имею сейчас. Все зависело от меня, я тренировался в сильный мороз при температуре минус 30, но я тренировался и жил мечтой", - сказал Зобнин, выразив благодарность своим детским тренерам.

"Благодарен всем моим тренерам, всем, кто был со мной до моего первого профессионального контракта. Я прошел через многое, а вот сейчас что-то получается", - добавил Джикия.

Детский Кубок чемпионов был учрежден в 2013 году, он проводится под эгидой Российского футбольного союза, в этом году в турнире смогут принять участие дети не старше 11 лет. В разное время послами турниров становились известные иностранные футболисты - Эдгарас Янкаускас, Игорь Добровольский, Владимир Шмицер, Саво Милошевич, Бранислав Иванович, Димитар Бербатов, Юрис Лайзанс, Уэсли Снейдер, Эмил Костадинов, Борис Живкович, Горан Пандев, а также легионеры "Спартака" - Квинси Промес, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов и Лоренсо Мельгарехо.

Регламент турнира

В течение августа отборочный турнир будет проходить в Москве на полях академии "Спартака" им. Федора Черенкова. Команды были распределены на четыре группы. В первой группе сыграют команды "Спартак", Академии им. Юрия Коноплева, "Нижний Новгород" и "Тюмень"; во второй - "Чертаново" (Москва), "Ростов", "Анжи" (Махачкала), "СКА-Хабаровск"; в третьей - "Локомотив" (Москва), "Ротор" (Волгоград), "Балтика" (Калининград), "Текстильщик" (Иваново); в четвертой - "Динамо" (Москва), "Рубин" (Казань), "Арсенал" (Тула), "Мордовия" (Саранск).

Победитель турнира отправится в болгарский Пловдив, где с 4 по 8 сентября будет проходить финальный этап Кубка чемпионов. Его участниками, помимо хозяев и лучшей российской команды, станут испанская "Барселона", итальянский "Интер", бельгийский "Андерлехт", румынская "Стяуа", сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Бешикташ".