Российский фигурист Самсонов планирует к концу сезона исполнять четверной риттбергер

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Победитель юниорского чемпионата России по фигурному катанию Даниил Самсонов намерен включить в свою новую произвольную программу третий четверной прыжок - флип или тулуп, а к концу предстоящего сезона-2019/2020 исполнять риттбергер. Об этом Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал ТАСС в понедельник после выступления с короткой программой на контрольных юниорских прокатах в Новогорске.

"У меня новая произвольная - на музыку "Per Te" Джоша Гробана, в ней я делаю два четверных - лутц и флип, но мы планируем больше, усложняться будем постепенно по ходу сезона. Интересная программа, мне такие нравятся. Возможно, что будем добавлять либо флип, либо тулуп, он хорошо у меня сейчас получается. Риттбергер пока не берем, может, к концу сезона, сейчас мне надо накатывать программу", - рассказал Самсонов.

В прошлом сезоне один из самых юных участников юниорского чемпионата России выполнял в произвольной программе лутц в четыре оборота и два тройных акселя. Спортсмен становился победителем Международных спортивных игр "Дети Азии".

"После победы на юниорском чемпионате России не могу сказать, что чувствую себя лидером - также выхожу на все соревнования, стараюсь не нервничать. Когда нервничаешь, бывают срывы, как у наших взрослых мальчиков - думаю, именно в психологической подготовке дело. Сегодня во время контрольных прокатов я не волновался, хотя это первый подобный опыт для меня", - отметил 14-летний фигурист.

В межсезонье Самсонов успел отдохнуть: "Мы съездили в Иорданию на Мертвое море, мне очень понравился уютный свободный отдых. Сейчас работаю в прежнем режиме - шесть дней тренировка, один день выходной. Переход на взрослый уровень мы с тренерами пока не обсуждали, но я думаю, что сначала нужно выиграть все на юниорском, потом уже переходить во взрослое катание".

Просто надо работать на максимуме

Короткую программу Самсонов исполняет под музыку Эцио Боссо "Rain, In Your Black Eyes": "Это о мальчике, который живет в своем мире и не понимает, куда он попал и делает все, что хочет. Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна Тутберидзе вместе подбирают нам музыку и ставят программы. К произвольной было три варианта музыки".

Спортсмен в нынешнем сезоне готовится к участию в юниорской серии Гран-при: "Это очень интересно - я жду стартов с мальчиками из разных стран и настроен оптимистично. На каждом старте стараюсь сделать свою работу на максимуме".

На вопрос, кто из взрослых фигуристов больше всего нравится Самсонову, он ответил: "Мне больше всего нравится [японец] Сёма Уно, он работал с нами в группе не так давно. Он работает без остановки, летает туда-сюда по катку. Я старался перенять у него все его самые сильные качества".