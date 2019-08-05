Итальянский "Кальяри" объявил о переходе футболиста Наингголана

ТАСС, 5 августа. Итальянский футбольный клуб "Кальяри" объявил о переходе бельгийского полузащитника "Интера" Раджи Наингголана. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Кальяри".

31-летний игрок будет выступать за команду на правах аренды в течение одного сезона. Бельгиец уже выступал за "Кальяри" - с 2010 по 2014 год, сыграв за клуб 137 встреч (семь голов, шесть передач).

Ранее появлялась информация в СМИ, что одной из причин переезда стала болезнь его жены. Супруга футболиста страдает от рака, поэтому хотела находиться на родине - в Сардинии.

Наингголан выступает за "Интер" с 2018 года, в прошлом сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три передачи. Также он выступал за итальянские клубы "Пьяченца" и "Рома".

В составе сборной Бельгии он провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей.