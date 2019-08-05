ВФЛА отправила письмо в IAAF с просьбой ускорить рассмотрение заявок россиян на ЧМ

В настоящее время выполненный норматив для участия в чемпионате мира имеют 52 российских легкоатлета, при этом Александра Гуляева выполнила норматив в беге на дистанциях 800 и 1500 м. Но только 20 из 52 спортсменов в настоящий момент имеют нейтральный статус и, как следствие, возможность выступить в Дохе.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) 30 июля отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок на нейтральный статус, которые были поданы российскими легкоатлетами, претендующими на участие в чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"30 июля Всероссийская федерация легкой атлетики направила в адрес Международной ассоциации легкоатлетических федераций письмо с просьбой ускорить рассмотрение заявок всех российских легкоатлетов и особое внимание обратить на заявки спортсменов, выполнивших нормативы для участия в ЧМ в Дохе", - отметил Шляхтин.

"Очень надеемся на позитивную обратную связь от IAAF, параллельно продолжаем работу по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации. В настоящий момент ведутся переговоры о моей встрече с рабочей группой IAAF. Понятно, что мы ждем решения по пробам московской лаборатории, но встреча с рабочей группой для обсуждения текущей работы ВФЛА по изменению антидопинговой культуры в российской легкой атлетике, на мой взгляд, нам необходима", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Срок подачи заявок на участие в чемпионате мира истекает 16 сентября, срок выполнения нормативов - 6 сентября. Российские легкоатлеты еще смогут выполнить нормативы на командном чемпионате России в Сочи, а многоборцы смогут решить вопрос с нормативами на командном чемпионате в Адлере. Оба старта пройдут с 4 по 6 сентября.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября. На чемпионате мира - 2017 в Лондоне российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть медалей - одну золотую и пять серебряных.