Международный юношеский турнир Кубок "Спартака" пройдет в Москве с 13 по 18 августа

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международный юношеский турнир по футболу Кубок "Спартака" пройдет в Москве с 13 по 18 августа. Об этом сообщил журналистам в понедельник директор академии "Спартака" Дмитрий Сидоров.

Матчи пройдут на полях академии имени Федора Черенкова. В турнире примут участие юноши 2002 года рождения. Помимо российских команд, в Кубке "Спартака" сыграют "Динамо" (Хорватия, Загреб), "Фейенорд" (Нидерланды), "Рейнджерс" (Шотландия).

"Все те годы, что проходит турнир, уровень был серьезный, мы всегда приглашали топовые команды. Я рад, что турнир продолжает жить. Он покажет уровень молодежных команд, было бы интересно проверить на прочность наших ребят. Мы стараемся всегда на данном турнире подбирать команды разных стилей, чтобы хороший опыт получали не только молодые футболисты, но и тренеры", - сказал Сидоров, отец которого Евгений становился чемпионом СССР (1979) в составе красно-белых.

Кубок "Спартака" проводился с 2012 по 2014 год. Помимо российских команд, участниками турнира становились юношеские команды европейских клубов, в том числе испанской "Барселоны", английского "Тоттенхэма", португальской "Бенфики".