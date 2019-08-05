Фигуристка Валиева включила в произвольную программу на сезон-2019/2020 четверной тулуп

"В моей произвольной программе будет четверной тулуп, я работаю и над другими прыжками - над сальховом, например. Над акселем тоже работаю, но пока только на удочке. Я помню свой первый четверной, неделю прыгала его на удочке, потом тренеры сказали - ты можешь, пробуй без нее. Было страшно, ты заходишь на него и думаешь, а как же я приземлюсь, а потом страх ушел - заходишь на четверной, как на тройной", - рассказала 13-летняя спортсменка.

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева включила в произвольную программу на предстоящий сезон тулуп в четыре оборота и работает над четверным сальховом и тройным акселем. Об этом фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, рассказала журналистам в понедельник после выступления с короткой программой на контрольных прокатах юниорской сборной России в подмосковном Новогорске.

Валиева призналась, что пока нервничает перед соревнованиями: "Я нервничаю, но пытаюсь это перебороть - если все делаю на тренировках, должна это делать на стартах. От этого сезона я жду от себя стабильности".

В предстоящем сезоне спортсменка выступит со своей прошлогодней короткой программой-фантазией "Девочка на шаре". "Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказали, что программа останется на следующий год. Я была удивлена, когда узнала, что Этери Георгиевна назвала эту программу любимой в прошлом сезоне. Слышала, что ее отметила внучка Пикассо (автора картины "Девочка на шаре" - прим. ТАСС)", - сказала Валиева.

Валиева рассказала, что после внезапной популярности в мире поклонников фигурного катания, которую она обрела в прошлом сезоне, ее жизнь не изменилась. "Это мою жизнь не изменило. У меня есть соцсети, я сама их веду, хотя иногда советуюсь с мамой - что написать, что выставить. В свободное время занимаюсь учебой, мне нравятся математика и история, учусь в основном на четверки и пятерки", - добавила она.