Сень: игра сборной России по гандболу с приходом Мартина поменяется незначительно

В понедельник было объявлено о том, что 51-летний испанский специалист Амброс Мартин сменил Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу с приходом Амброса Мартина на пост главного тренера команды будет показывать похожую по стилю игру, что и под руководством Евгения Трефилова. Такое мнение ТАСС высказала в понедельник игрок сборной России, олимпийская чемпионка Анна Сень.

"Наверное, это самый лучший вариант в этой ситуации, Амброс - тоже легендарный тренер, он на уровне клубов неоднократно выигрывал Лигу чемпионов. Он тоже, как и Евгений Васильевич, любит, чтобы его команда была физически сильной. "Ростов-Дон" - самая физически сильная команда в чемпионате страны и даже в мире на клубном уровне занимает далеко не последние позиции. Евгений Васильевич всегда это закладывал, с ним было очень много физической работы, и с Амбросом то же самое", - пояснила Сень.

"На чемпионате Европы у нас было девять игроков из "Ростов-Дона", в принципе, менять уже нечего. Думаю, конечно, какие-то коррективы будут, но они будут незначительными. Может быть, он немножко по-другому поставит защиту, у каждого тренера есть свои требования", - добавила собеседница агентства.

Мартин с 2018 года является главным тренером команды "Ростов-Дон", с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В качестве главного тренера Мартин четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с венгерским "Дьёром". С 2016 по 2019 год он возглавлял сборную Румынии.