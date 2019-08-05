ФК "Рубин" объяснил очереди на матч с ЦСКА особенностями стадиона

ТАСС, Казанский футбольный клуб "Рубин" объяснил очереди на матч четвертого тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА особенностями строения стадиона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

В воскресенье "Рубин" на стадионе "Центральный" уступил в домашнем матче ЦСКА со счетом 0:1. Основной стадион "Рубина" "Казань-Арена" пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills. Матч с ЦСКА посетил 20791 зритель, он стал самым посещаемым для "Центрального" за последние восемь лет. Ранее сообщалось, что на входе на территорию стадиона образовались очереди, многие болельщики не смогли попасть на трибуны к началу матча.

"К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди. Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность "Центрального" стадиона, клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Ведется работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что клуб приложил максимальные усилия, чтобы во внутреннем периметре проблем не возникало, и попросил прощения за произошедшее. "После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал все возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче "Рубин" - ЦСКА, была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки. Со своей стороны ФК "Рубин" приносит извинения перед болельщиками за возникшую ситуацию и обязательно учтет негативный опыт организации матча".

В турнирной таблице "Рубин" расположился на пятом месте, набрав семь очков. В пятом туре "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 10 августа.