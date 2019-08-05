Канышева: конкуренция в группе Тутберидзе помогает фигуристам прогрессировать

"Первое, что изменилось для меня - это атмосфера на тренировках, конкуренция. В этой группе ты смотришь на спортсменов, думаешь - а почему я так не могу, идешь и пробуешь. Все прогрессируют", - рассказала Канышева.

Бронзовый призер юниорского финала Гран-при сезона-2018/19 Канышева начала работать с Тутберидзе в нынешнее межсезонье, спортсменка перешла к специалисту из школы "Снежные барсы", где работала со Светланой Пановой.

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Переход в группу специалиста Этери Тутберидзе позволил юниорке Алене Канышевой изменить отношение к своему катанию и прогрессировать благодаря внутренней конкуренции. Об этом 14-летняя фигуристка рассказала в понедельник журналистам после выступления с короткой программой на контрольных прокатах юниорской сборной в подмосковном Новогорске.

"Я изменила отношение к своему катанию, мне морально легче. Пока не могу назвать свое катание истинно женским, это приходит с возрастом, безусловно, - чем взрослее девушка, тем осознаннее она начинается кататься, и это выглядит женственнее", - отметила спортсменка.

"Я волновалась при переходе в группу Тутберидзе, понимала, к какому тренеру перехожу. Помню первую встречу, первое, что спросила меня Этери Георгиевна - почему ты ушла. Я сейчас не могу сказать, что я ей ответила. Мне давно предлагали перейти к Этери Георгиевне в группу, сказали, что она была бы рада видеть меня в ней, сейчас понимаю - зря не шла, это честь - работать в группе такого тренера", - отметила Канышева.

Пока без четверных

В предстоящем сезоне Канышева не планирует вставлять четверные прыжки в произвольную программу: "В этом сезоне мы решили четверной пока не вставлять в произвольную программу, была травма, я некоторое время не могла прыгать. Лучше откатать чисто, но без четверного. Взять тот же финал Гран-при - Алена Косторная откатала чисто с тройными прыжками, Саша Трусова упала с четверного".

"Я начинала учить четверной сальхов, но тулуп у меня тоже был неплохим - решили работать над ним, он был больше похож на четверной. Сейчас хочу стать лучшей в юниорах, выиграть чемпионат мира, чтобы идти дальше. Конкуренты сильны, но меня волнует только то, что я умею делать - судьи сами решат, куда тебя ставить. Благодаря опыту прошлого сезона я заработала рейтинг", - рассказала Канышева.

Фонарики и козлики

Как рассказала Канышева, фигурное катание - это ее собственный выбор: "Я сама выбрала этот вид спорта. Родители привели меня на каток, а потом я каждый день спрашивала - а мы еще пойдем? Вот так начинала с "фонариков" и "козликов" и дошла до четверных прыжков. А соревновательный азарт во мне был с самого начала".

Первыми примерами для Канышевой были Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. "Мне нравились Юля Липницкая, Аделина Сотникова, сейчас это Алина Загитова, Женя Медведева - они на равных для меня, кумира у меня нет", - отметила спортсменка.

Она рассказала, что ей удается совмещать фигурное катание и образование: "Я отличница, учусь в обычной школе - учителя занимаются со мной дополнительно, работаю с репетитором. У родителей изначально было условие - будешь плохо учиться, никакого фигурного катания".