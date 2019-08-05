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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России завоевала серебро в командных соревнованиях на ЧЕ по прыжкам в воду

Победу одержали немецкие спортсмены

ТАСС, 5 августа. Российские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходит в Киеве.

Сборная России в составе Виталии Королевой, Екатерины Беляевой, Ильи Молчанова и Виктора Минибаева показали результат 401,05 балла. Золотые медали завоевали немецкие прыгуны (405,50), бронзу - спортсмены из Великобритании (392,00).

На прошлом чемпионате Европы российские прыгуны Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов стали третьими в этом виде программы. Всего российские спортсмены в 2018 году завоевали пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

Чемпионат Европы в Киеве завершится 11 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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