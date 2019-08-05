Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал лыжницу Федорову на четыре года

ТАСС, 5 августа. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал на четыре года российскую лыжницу Надежду Федорову за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсменки найдет оксандролон. Дисквалификация Федоровой будет отсчитываться с 8 июля 2019 года, таким образом, она сможет вернуться к участию в международных соревнованиях 7 июля 2023 года.

"Федорова получила право участвовать в Играх 2018 года в Пхёнчхане в качестве нейтральной паралимпийской спортсменки после сдачи двух отрицательных допинг-тестов за шесть месяцев до соревнований. Это был ключевой критерий, который должны были выполнить спортсмены, чтобы принять участие в Играх. После восстановления России в качестве члена МПК в начале этого года мы продолжаем осуществлять расширенную программу допинг-тестирования в стране", - сказал антидопинговый директор МПК Джеймс Склейтер.

На Паралимпиаде-2018 Федорова участвовала в шести видах соревнований по сидячему биатлону и лыжным гонкам. Ее лучшим результатом стало выступление в лыжной гонке на 5 км, где она заняла четвертое место.