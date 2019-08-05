Призеры ЧМ-2019 Большунов и Непряева вошли в состав сборной России на ЧМ по лыжероллерам

ТАСС, 5 августа. Тренерский штаб сборной России назвал состав на чемпионат мира по лыжероллерам, который пройдет в латвийской Мадоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Всего в состав национальной команды вошло 22 человека - 10 женщин и 12 мужчин. В него включены призеры чемпионата мира по лыжным видам спорта 2019 года Александр Большунов и Наталья Непряева.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Анастасия Власова, Анна Жеребятьева, Екатерина Кузнецова, Светлага Кузнецова, Ольга Летучева, Виктория Лукашова, Наталья Непряева, Светлана Николаева, Анастасия Рыгалина, Ирина Северина, Иван Анисимов, Александр Большунов, Дмитрий Воронин, Евгений Дементьев, Иван Жилинский, Константин Климушин, Артем Николаев, Дмитрий Плосконосов, Илья Порошкин, Виталий Смирнов, Алексей Червоткин и Алексей Шемякин.

В рамках турнира пройдут индивидуальные гонки классическим стилем, индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем, масс-старты свободным стилем и командные спринты свободным стилем.

Чемпионат мира по лыжероллерам пройдет с 8 по 11 августа.