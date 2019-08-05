Бывший вратарь "Вест Хэма" Адриан перешел в английский "Ливерпуль"

ТАСС, 5 августа. Испанский голкипер Адриан подписал контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

32-летний вратарь перешел в клуб на правах свободного агента. Условия трансфера с игроком не сообщаются.

"Я чувствую себя по-настоящему счастливым, очень рад быть здесь, работать в этом замечательном клубе. Я очень амбициозен, переехал сюда, чтобы попытаться выиграть все и сделать команду лучше. Очевидно, хочу выиграть титулы, я пришел в клуб, чтобы бороться за все титулы. У нас впереди много соревнований - мы будем биться в них и пытаться их выиграть", - сказал Адриан.

Ранее "Ливерпуль" подписал контракт с бельгийским голкипером Симоном Миньоле. Контракт с игроком подписан на пять лет.

Адриан выступал за английский "Вест Хэм" с 2013 по 2019 год, в прошлом сезоне он провел пять матчей, в которых пропустил восемь мячей. Всего за команду он принял участие в 150 встречах, пропустив 215 мячей. Также он выступал за испанский "Бетис", в составе которого провел 32 матча и пропустил 46 мячей.