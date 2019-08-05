Голодец и Кондаранцев приняли участие в церемонии открытия ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионата Европы по пляжному волейболу прошла в Лужниках в Москве. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев.

"Сегодня в Москве 20 стран начинают борьбу за лидерство на чемпионате Европы. Пусть погода не очень пляжная, но тепло наших сердец будет вас согревать", - заявила Голодец.

После этого зрителям был продемонстрирован трофей турнира, а солистка Большого театра Ксения Дежнева исполнила гимн России.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдет в Москве с 5 по 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.