Дмитриев победил в кейрине на чемпионате России по велоспорту на треке

ТАСС, 5 августа. Москвич Денис Дмитриев одержал победу в кейрине на чемпионате России по велоспорту на треке в олимпийских дисциплинах. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Второе место занял Павел Якушевский (Санкт-Петербург), замкнул тройку призеров Павел Ростов, представляющий Тульскую область.

В женской командной гонке победу одержали Тамара Дронова (Москва), Александра Гончарова (Тульская область), Дарья Малькова (Санкт-Петербург), Мария Ростовцева (Тульская область) и Диана Климова из Тульской области, которая участвовала в квалификационном заезде. Вторыми стали Таисия Чуренкова, Валерия Голяева, Анастасия Печерских и Анастасия Куценко (все - Санкт-Петербург). Третье место заняли Гюнель Мехтиева (Санкт-Петербург), Софья Чиркова (Удмуртия), Галина Стрельцова (Москва), Анастасия Чулкова (Татарстан), а также Ангелина Антипова (Тульская область), которая принимала участие в квалификации.

В мужской командной гонке золотые медали завоевали Никита Берсенев, Иван Смирнов, Лев Гонов, Глеб Сырица (все - Санкт-Петербург). Серебряные медали у Сергея Мальнева, Кирилла Свешникова, Арсения Никифорова, Дмитрия Мухомедьярова (все - Санкт-Петербург). Бронзовыми призерами стали Савва Новиков, Дмитрий Соколов, Александр Смирнов, Александр Барсов (все - Санкт-Петербург).

Чемпионат России по велоспорту на треке завершится 8 августа.