Россиянки Бочарова и Воронина одержали первую победу на ЧЕ по пляжному волейболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские спортсменки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу в первом матче группы С на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Россиянки обыграли представительниц Австрии Катарину Шутценхофер и Лену Плезиучниг со счетом 21:16, 21:18. В понедельник позднее пройдет второй матч группы С, где норвежки Виктория Кьёлберг и Ане Хьёртланд сыграют против чешек Мартины Боннеровой и Мартины Маикснеровой.

Бочарова и Воронина в конце июня одержали победу на чемпионате Европы для игроков не старше 20 лет. В 2018 году Бочарова и Воронина выиграли золото чемпионата мира для игроков не старше 19 лет и золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

На групповом этапе сыграют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп продолжат выступление на стадии 1/8 финала, командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф придется играть стыковые матчи. Россию в женской части соревнований также представят Екатерина Бирлова и Евгения Уколова (группа D), Анастасия Фролова и Александра Ганенко (группа B), Дарья Рудых и Ксения Дабижа (группа F), Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (группа H).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года. В 2005 году соревнования проходили в Москве, в 2009 году - в Сочи. В 2018 году турнир принимали Нидерланды.